Ministerio de Salud brinda atención especializada a Brooklyn Rivera

El Ministerio del Interior (MINT) y el Ministerio de Salud (MINSA), en representación del Gobierno de Nicaragua, emitieron este miércoles un informe oficial sobre la situación médica del ciudadano Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años de edad.

Rivera Bryan ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el 29 de septiembre de 2023, periodo en el que ha manifestado diversas alteraciones crónicas de salud de larga data.

Debido a estas condiciones, estuvo internado inicialmente en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023.

Tras su retorno a las instalaciones del Sistema Penitenciario en Tipitapa el 31 de octubre de 2023, el paciente continuó recibiendo visitas médicas cotidianas, chequeos de enfermería y el suministro de la medicación requerida, manteniendo además visitas quincenales de su hijo, Wailandin Rivera Solórzano.

Sin embargo, ante un evidente deterioro en sus condiciones respiratorias, el pasado 7 de marzo de 2026 fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz, donde se le ha implementado un estricto programa de cobertura para abordar múltiples dolencias complejas.

De acuerdo con el reporte clínico, los estudios de laboratorio y la tomografía de tórax corroboraron un proceso infeccioso pulmonar mixto, detectándose las bacterias Klebsiella pneumoniae y Stenotrophomonas maltophilia, así como el hongo Aspergillus (aspergilosis pulmonar) y un derrame pleural bilateral.

A pesar de la aplicación de antibióticos de amplio espectro, fisioterapia pulmonar y alimentación especial, el paciente experimentó un declive respiratorio que obligó a realizarle una traqueotomía y a conectarlo a ventilación mecánica invasiva. Asimismo, se le suministra nutrición parenteral total por vía digestiva e intravenosa.

El pasado 15 de mayo de 2026, una tomografía y posterior laparoscopía abdominal determinaron la presencia de líquido libre y un diagnóstico de cirrosis hepática con lesiones macro nodulares.

Actualmente, el estado de salud de Brooklyn Rivera Bryan es delicado, bajo ventilación mecánica, alimentación intravenosa y con un cuadro de falla multiorgánica derivado de la cirrosis y la infección pulmonar activa por bacterias resistentes.

El paciente continúa bajo la rigurosa evaluación de especialistas de alto espectro para ajustar sus terapias médicas, tratando de mitigar los severos daños acumulados por sus condiciones previas de vida y los constantes desplazamientos laborales.

Las autoridades confirmaron que Rivera Bryan ha recibido visitas semanales de la compañera Nancy Elizabeth Henríquez y del Comandante Lumberto Campbell, manteniendo las esperanzas y oraciones en su proceso de recuperación.

A continuación, nota íntegra:

INFORME DE SALUD

DE BROOKLYN RIVERA BRYAN

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE SALUD

27 de Mayo

Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años de edad, ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el día 29 de septiembre 2023. Desde entonces ha presentado distintos episodios y síntomas propios de condiciones de Salud alteradas durante varios años. Estuvo internado en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional, entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre 2023 atendiéndose de esas condiciones de larga data.

El día martes 31 de octubre 2023 ingresó a las instalaciones del Sistema Penitenciario en Tipitapa donde continuó siendo atendido por l@s Médic@s y Enfermer@s del lugar, con visitas y chequeos cotidianos y la medicación necesaria.

Recibió quincenalmente visitas de su hijo Wailandin Rivera Solórzano.

Ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz el 07 de marzo 2026, donde ha sido atendido con el siguiente Programa de cobertura de distintas dolencias.

1. Tos asociada a pérdida de peso, cansancio y debilidad, con expectoración sugerente de proceso neumónico.

2. Los estudios de laboratorio y tomografía de tórax, corroboran el diagnóstico de proceso infeccioso pulmonar de origen bacteriano (neumonía por Klebsiella pneumoniae) y fúngico (aspergilosis pulmonar), además de derrame pleural bilateral, indicándose tratamiento específico para cada germen.

3. A pesar del manejo instaurado con antibióticos de amplio espectro, fisioterapia pulmonar y alimentación especial, se presentó deterioro respiratorio por lo que se realizó traqueotomía y se instaló ventilación mecánica invasiva.

4. Persistió con secreciones abundantes y dificultad respiratoria, y un nuevo cultivo reportó la presencia de Stenotrophomonas maltophilia, por lo que se le agregaron antibióticos dirigidos a esta bacteria.

5. Se inició nutrición parenteral total (NPT) garantizando alimentación tanto por vía digestiva como por vía intravenosa.

6. El día 15 de mayo 2026, se ordenó Tomografía de abdomen, encontrando líquido libre intra abdominal, por lo que se realizó laparoscopía diagnosticándose cirrosis hepática con lesiones macro nodulares.

Su condición actual es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

Ha sido examinado por Especialistas de alto espectro, que han recomendado el seguimiento y/o cambio en las terapias seguidas.

Al día de hoy continúa con atención especializada, tratando de cubrir todos los aspectos necesarios para la recuperación de su salud, que, como hemos dicho, ha sido afectada grandemente por sus condiciones de Vida y los continuos desplazamientos relacionados con su trabajo.

Pedimos a Dios siga mejorando y recuperando para tranquilidad de tod@s.

La Compañera Nancy Elizabeth Henríquez y el Comandante Lumberto Campbell le han visitado semanalmente.

Managua, 27 de Mayo 2026

MINT, MINSA

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional