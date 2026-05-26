Policia Nacional reporta disminución de fatalidades viales en Nicaragua, en la última semana

La Policía Nacional informó una disminución en las fatalidades, personas lesionadas y colisiones durante la semana del lunes 18 al domingo 24 de mayo de 2026, como resultado de las acciones preventivas y de regulación vial ejecutadas en todo el país.

De acuerdo con el reporte semanal de tránsito, en comparación con la semana anterior se registraron tres personas fallecidas menos, tres lesionados menos y 36 colisiones menos, reflejando una reducción en los accidentes viales a nivel nacional.

La comisionada Karen Obando, de la Cojefatura de Relaciones Públicas de Policía Nacional detalló que en la última semana ocurrieron 1 mil 304 colisiones. Los departamentos con mayor incidencia fueron Managua con 841 accidentes, Estelí registró 73 accidentes, León 59, Matagalpa 54, Masaya 43 y Chinandega 36. Como resultado de estos hechos, 26 personas resultaron lesionadas.

Las motocicletas continúan encabezando la lista de vehículos involucrados en accidentes, con 413 casos, seguidas de automóviles con 309, camionetas 302, camiones 152 y buses 58.

La institución policial destacó que mantiene operativos de regulación vial y retenes en los 153 municipios del país, como parte de las acciones para proteger la vida de las familias nicaragüenses.

Como resultado de estos operativos, fueron requisados 19 mil 596 vehículos, se realizaron 12 mil 548 pruebas de alcoholemia y se detuvo a 522 ciudadanos por conducir sin licencia. Además, 219 conductores fueron arrestados por manejar en estado de ebriedad y 720 licencias de conducir fueron suspendidas.

La Policía también garantizó cobertura de seguridad en centros escolares, destinos turísticos, balnearios y espacios recreativos, reforzando el uso de alcohómetros y radares de velocidad en 84 tramos priorizados de carretera.