Con “Mi Última Caravana”, despiden a la “Reina Mengueña”, mientras asesino es presentado en juigalpa

Al ritmo de música de chicheros y con el acompañamiento de centenares de personas, este miércoles se le dio cristiana sepultura en Santo Domingo, Chontales, al miembro de la diversidad sexual Hernaldo Iván Hernández Obando, de 26 años, conocido popularmente como “La Reina Mengueña”.

La Reina Mengueña

En el recorrido hacia el cementerio municipal de Santo Domingo, los centenares de acompañantes bailaron bajo el estruendo de los cohetes y con gran algarabía para despedir con alegría a un amigo que nunca mostró tristeza y que siempre animó a todos con su particular carisma.

Hernaldo Iván Hernández, “La Reina Mengueña”, murió la madrugada del lunes luego de haber sido acuchillado en el cuello y el pecho por su amigo, Yader Ezequiel Fajardo Guido, de 20 años, tras una discusión al calor de los tragos en una calle del barrio Revolución, en Santo Domingo.

Tras el ataque, el agresor huyó, en tanto “La Reina Mengueña” se fue caminando en busca de ayuda hasta la delegación policial de donde lo trasladaron a un centro de salud para recibir atención médica. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

El sujeto Yader Ezequiel Fajardo Guido fue capturado la tarde de ayer martes en la comarca El Camastro, comunidad Fruta de Pan y hoy fue llevado a la delegación policial de Juigalpa, donde fue presentado antes de ser acusado por el Ministerio Público ante las autoridades judiciales.

La muerte de “La Reina Mengueña” causó gran consternación entre los habitantes de Santo Domingo, quienes lo despidieron con temas musicales como “Mi última caravana” interpretada por la banda musical del equipo de béisbol “Los Toros de Chontales”.