Universidad Casimiro Sotelo es sede del Foro Nacional Madres Emprendedores que Inspiran y Transforman

Con la participación de más de 100 mujeres trabajadoras de los departamentos de Managua, León, Masaya, Carazo, Granada, Chinandega, Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega, se desarrolló el Foro Nacional “Madres Emprendedoras que Inspiran y Transforman”.

El encuentro tuvo como escenario el Auditorio Neysi Ríos de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en Managua.

Este espacio fue impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, en el marco de las celebraciones del Día de las Madres Nicaragüenses.

La iniciativa estuvo orientada a reconocer y fortalecer el valioso aporte de las mujeres que, mediante sus ideas de negocio, contribuyen de forma directa al desarrollo económico y social de sus familias y comunidades.

Durante la jornada se realizaron conferencias, paneles y mesas de testimonios a cargo de especialistas y emprendedoras destacadas, quienes compartieron aprendizajes y buenas prácticas enfocadas en la innovación y el fortalecimiento de capacidades.

Al cierre del foro, las autoridades entregaron reconocimientos a las madres más destacadas por su liderazgo, reafirmando el compromiso del Estado de seguir promoviendo políticas que impulsen el crecimiento de las mujeres nicaragüenses.



