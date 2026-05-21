NOS LLEGÓ DANIEL AUGUSTO, PURO AMOR DE DIOS !

Por Melvin Canizalez
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NOS LLEGÓ DANIEL AUGUSTO
PURO AMOR DE DIOS !

Compartimos nuestro Agradecimiento a Dios y nuestra Alegría, porque ha nacido, nos ha llegado, ha llegado a nuestra Familia, Daniel Augusto, hijo de Noé y Camila, nieto de Don Noé y Doña Mercy, y és, Daniel Augusto, nuestro nieto número 31, Bendición Gloriosa de Dios.

Estamos contentos de recibirle en nuestra Familia, y pedimos a Nuestro Padre Celestial, derrame sobre él y todo nuestro Hogar, y sobre tantos muchachos y muchachas que lo conforman, y por supuesto, toda nuestra Nicaragua, Salud, Armonía y Espíritu de Amor y Servicio a nuestra Patria y a nuestro Pueblo nicaragüense.

Daniel Augusto, Nicaragüense por Gracia de Dios ! se une felizmente a :

    1. Rafael Enrique
    2. Laureano Antonio
    3. Camilo Antonio 
    4. Abril Argelia 
    5. Hugo Rafael
    6. Camila Sofía 
    7. Sol de Victoria 
    8. Celeste de Luz
    9. Abril Celeste
    10. Maurice Gaspar
    11. Facundo Javier
    12. Querube del Rosario de Fátima
    13. Laureana Andrea
    14. María Auxiliadora 
    15. Laureano Tadeo 
    16. Laureano Mateo
    17. Maia Tallica
    18. Teódulo Mauricio
    19. Camila Saori
    20. Daniel
    21. Juan Carlos Adrián 
    22. Daniela Victoria
    23. Morena Guadalupe
    24. Sandino Daniel
    25. José Daniel 
    26. Fidel Alberto
    27. Tina Mariana
    28. Carlos Enrique 
    29. Camilo Noé Daniel
    30. Daniel Augusto, que hoy llegó
    31. Yamila Luciana Alí, que tiene un añito

Tenemos Bisnietos también (9)
    32. Rafael Augusto Nicolás
    33. Mariano Enrique de Fátima
    34. Luciana Catarina
    35. Lucía Victoria
    36. Camila Antonia
    37. Laureano Gabriel
    38. Santiago Valentín
    39. Micaela Antonia
    40. Camilo Antonio

Estamos hablando de una Gran Familia, Gracias a Dios : 31 Nietos y más, así como 10 Bisnietos. Que Dios nos bendiga a tod@s, y sobre todo, que nos dé mucho Amor, Espíritu de Amor y de Servicio a nuestra Nicaragua y al Pueblo de Dios, Pueblo Cristiano, Socialista, Solidario, Pueblo Nicaragüense del que somos parte, con Orgullo y Dignidad.


Daniel Ortega Saavedra      Rosario Murillo