NOS LLEGÓ DANIEL AUGUSTO, PURO AMOR DE DIOS !
NOS LLEGÓ DANIEL AUGUSTO
PURO AMOR DE DIOS !
Compartimos nuestro Agradecimiento a Dios y nuestra Alegría, porque ha nacido, nos ha llegado, ha llegado a nuestra Familia, Daniel Augusto, hijo de Noé y Camila, nieto de Don Noé y Doña Mercy, y és, Daniel Augusto, nuestro nieto número 31, Bendición Gloriosa de Dios.
Estamos contentos de recibirle en nuestra Familia, y pedimos a Nuestro Padre Celestial, derrame sobre él y todo nuestro Hogar, y sobre tantos muchachos y muchachas que lo conforman, y por supuesto, toda nuestra Nicaragua, Salud, Armonía y Espíritu de Amor y Servicio a nuestra Patria y a nuestro Pueblo nicaragüense.
Daniel Augusto, Nicaragüense por Gracia de Dios ! se une felizmente a :
1. Rafael Enrique
2. Laureano Antonio
3. Camilo Antonio
4. Abril Argelia
5. Hugo Rafael
6. Camila Sofía
7. Sol de Victoria
8. Celeste de Luz
9. Abril Celeste
10. Maurice Gaspar
11. Facundo Javier
12. Querube del Rosario de Fátima
13. Laureana Andrea
14. María Auxiliadora
15. Laureano Tadeo
16. Laureano Mateo
17. Maia Tallica
18. Teódulo Mauricio
19. Camila Saori
20. Daniel
21. Juan Carlos Adrián
22. Daniela Victoria
23. Morena Guadalupe
24. Sandino Daniel
25. José Daniel
26. Fidel Alberto
27. Tina Mariana
28. Carlos Enrique
29. Camilo Noé Daniel
30. Daniel Augusto, que hoy llegó
31. Yamila Luciana Alí, que tiene un añito
Tenemos Bisnietos también (9)
32. Rafael Augusto Nicolás
33. Mariano Enrique de Fátima
34. Luciana Catarina
35. Lucía Victoria
36. Camila Antonia
37. Laureano Gabriel
38. Santiago Valentín
39. Micaela Antonia
40. Camilo Antonio
Estamos hablando de una Gran Familia, Gracias a Dios : 31 Nietos y más, así como 10 Bisnietos. Que Dios nos bendiga a tod@s, y sobre todo, que nos dé mucho Amor, Espíritu de Amor y de Servicio a nuestra Nicaragua y al Pueblo de Dios, Pueblo Cristiano, Socialista, Solidario, Pueblo Nicaragüense del que somos parte, con Orgullo y Dignidad.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo