Gobierno de Nicaragua destina 105 millones de dólares para nuevo mega hospital de Bluefields

Con una inversión de 105 millones 500 mil córdobas, el Gobierno de Nicaragua dio inicio al emblemático proyecto de “Construcción y Equipamiento del Hospital Pueblo Presidente Afro y Originarios, Bluefields, RACCS”.

Esta mega obra de infraestructura sanitaria tiene como propósito fundamental restituir el derecho a la salud, fortalecer la atención médica gratuita y acercar servicios altamente especializados a los pueblos afrodescendientes, originarios y mestizos de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

El moderno complejo hospitalario será construido sobre un terreno de 10 manzanas de extensión y contará con un área de construcción de 18 mil 415 metros cuadrados, los cuales estarán distribuidos de forma estratégica en 8 edificios.

Con una capacidad proyectada de 300 camas, la obra civil y su equipamiento se desarrollarán en un período estimado de 36 meses, representando una histórica inversión social.

El hospital de referencia regional ofrecerá atención médica en una amplia gama de especialidades, incluyendo Cardiología, Materno Fetal, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Maxilofacial, Cirujano Oncólogo, Gine-Oncología, Nefrología, Urología, Ortopedia, Medicina Interna, Cuidados Intensivos Críticos (de adultos, pediátricos y obstétricos), entre otras áreas de la medicina moderna.

Para ello, dispondrá de áreas de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Unidades de Cuidados Intensivos, salas de Quimioterapia, Hemodiálisis y 6 Quirófanos totalmente equipados.

En materia tecnológica, el hospital estará a la vanguardia con equipos de última generación que incluyen un tomógrafo de 128 cortes con inteligencia artificial, mamógrafo digital, rayos X digitales (fijos y móviles), fluoroscopio, ultrasonidos de alta resolución, ecocardiograma transesofágico y microscopio quirúrgico.

Asimismo, dispondrá de torres especializadas para artroscopía, laparoscopía, gastroscopia, colonoscopia y broncoscopía, además de una cámara hiperbárica, un facovitrector y un sistema inteligente de video y audio para quirófanos.

Finalmente, el diseño arquitectónico e industrial contempla áreas de soporte vital y de servicios como lavandería, cocina, sistemas avanzados de esterilización, calderas, una planta generadora de oxígeno con respaldo de tanque criogénico y una planta de tratamiento de ósmosis inversa.

En concordancia con la preservación ambiental y la modernización institucional, el hospital contará con una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema de suministro eléctrico con paneles solares, un pozo propio de agua potable, redes de voz y datos por fibra óptica, megafonía y un circuito cerrado de videovigilancia, consolidando así el Modelo de Salud Familiar y Comunitario en el Caribe nicaragüense.

