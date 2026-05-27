Nicaragüense es asesinado en su joyería en Santa Rosa, Guatemala

El compatriota Bayardo José Vásquez, de 52 años, fue asesinado a balazos en las afueras de su joyería de nombre de «El Ángel de Oro», en la aldea El Cerinal, un caserío perteneciente al municipio de Barberena, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala.

Bayardo José Vásquez, de 52 años

De acuerdo con testigos, Vásquez, se encontraba barriendo la acera frente a su establecimiento comercial cuando sujetos desconocidos y armados se le acercaron y abrieron fuego de forma directa en su contra hasta causarle la muerte.

Miembros de los Bomberos Voluntarios de la 62 compañía se movilizaron de urgencia al lugar del ataque para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos de bala.

Bayardo José Vásquez era originario del municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega, Nicaragua, lugar donde sus familiares y seres queridos recibieron la trágica noticia y ahora lamentan profundamente su deceso.