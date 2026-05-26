El Ejército de Nicaragua, participó en las labores de sofocación de un incendio forestal registrado en el cerro Quiligüis, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí.

18 manzanas quemadas en Estelí. Ejército sofoca incendio

Las acciones de emergencia se ejecutaron a través del 1 Comando Militar Regional y en plena coordinación con distintas instituciones del Estado.

De acuerdo con la información, las brigadas lograron extinguir con éxito el fuego, el cual afectó un área total de 18 manzanas de bosques y pastizales.

La rápida e inmediata intervención de los efectivos militares resultó clave para evitar que el siniestro continuara propagándose y causara daños materiales o ambientales mayores a las propiedades vecinas de la localidad.

Para el control y la total sofocación del siniestro en el cerro Quiligüis, el cuerpo militar dispuso de un contingente integrado por 20 efectivos militares y utilizó 1 medio de transporte operativo.

