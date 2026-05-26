Ejército de Nicaragua realizará ejercicio de tiro y marcha en Mateare

La Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez Solórzano” (UHR) informó que este jueves 28 de mayo llevará a cabo una marcha patriótica y un ejercicio de tiro con armas de infantería.

Las prácticas militares se desarrollarán en los sectores de la Reserva Natural Península de Chiltepe, ubicada en el municipio de Mateare, departamento de Managua, en un horario comprendido de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde.

Debido a estas actividades operativas, las autoridades hacen un llamado formal a los pobladores de las comarcas Ildefonso González, Los Cachorros, Miraflores, El Charco, El Paraíso, El Escobillal, El Rosario y sectores aledaños a no alarmarse ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán en la zona.

Asimismo, se solicita encarecidamente a la población atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.

