MARENA realiza senderismo nocturno por el 47 aniversario del Parque Nacional Volcán Masaya

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y la Cruz Blanca, llevó a cabo el senderismo nocturno denominado “Allá va el General”.

Esta actividad se desarrolló en conmemoración del 47 aniversario de la declaración del Parque Nacional Volcán Masaya como área de conservación ambiental y desarrollo sostenible de Nicaragua.

La caminata ecológica contempló una distancia de tres kilómetros, iniciando su recorrido en el sendero “Los Coyotes” y culminando en el sector conocido como “Comalito”.

El evento contó con la participación de 250 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la biodiversidad local, los paisajes volcánicos y una experiencia única de contacto directo con la naturaleza.

El Parque Nacional Volcán Masaya se consolida actualmente como uno de los principales destinos ecoturísticos del país, registrando un flujo de visitas anuales que supera los 80 mil turistas de diversas nacionalidades, atraídos por sus riquezas naturales y geológicas.



