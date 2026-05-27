Nicaragua y empresa BHMB Mining acuerdan reactivación de planta minera en Palacagüina

En su calidad de representante legal del Estado de Nicaragua y garante de la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico del país, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó sobre la firma de un importante entendimiento alcanzado con el sector minero.

Como resultado de un proceso de diálogo abierto, el Gobierno de Nicaragua, junto al inversionista Baruch Rapoport y la empresa BHMB Mining Nicaragua S.A., concretaron un acuerdo enfocado en la normalización y reactivación operativa de la Planta BHMB Palacagüina de manera ordenada y segura.

El convenio, desarrollado bajo principios de cooperación y respeto mutuo, tiene como propósito fundamental impulsar el desarrollo ordenado de las actividades del proyecto minero.

Con esto, se busca asegurar un funcionamiento óptimo que cumpla estrictamente con el marco jurídico nacional y, a su vez, genere un impacto positivo en la dinámica económica y productiva de la región septentrional.

Las partes involucradas reafirmaron la relevancia de sostener estos mecanismos de coordinación para propiciar el crecimiento productivo con responsabilidad y apego a las leyes vigentes.

Asimismo, detallaron que, por mutuo acuerdo, los términos y condiciones específicos establecidos en este documento normativo mantendrán un carácter confidencial.

Finalmente, la institución destacó que Nicaragua se consolida como un destino seguro para las inversiones nacionales y extranjeras gracias a su amplio potencial minero y a un marco regulatorio sólido que garantiza seguridad jurídica total para el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales en el territorio nacional.