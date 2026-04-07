Primera fase de la Costanera de 119 km estará lista en junio del este año

Las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), edifica la emblemática costanera que son un total de 357 kilómetros, desde Rivas hasta Chinandega.

El ministro del MTI, general en retiro Oscar Mojica, precisó que éste proyecto se desarrolla en tres fases: la primera de 119 kilómetros, va desde la frontera con Costa Rica, en el sector de El Naranjo, hasta la playa de Masachapa, de los cuales se han entregado 2 tramos lo que indica 59 kilómetros.

En esta primera fase de la costanera, en este mes de abril estará listo un tercer tramo que va de Brito hasta El Astillero, resaltó Mojica, quien detalló que el mes de junio estará listo otro tramo que va de Tupilapa a Masachapa, que son 30 kilómetros.

La segunda fase corresponde de Masachapa hasta Poneloya, un total de 97 kilómetros más, y la tercera fase, de Poneloya hasta Potosí en el golfo de Fonseca, comprendido por 102 kilómetros más de carretera costanera, para un total de 357 kilómetros.

El Foro Económico Mundial, reconoce que Nicaragua tiene las mejores carreteras de Centroamérica, y ocupa el quinto lugar de las mejores carreteras de América Latina.