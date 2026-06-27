Nicaragua presente en la memoria histórica del 47 Aniversario del Repliegue Táctico a Masaya

Hoy conmemoramos el 47 aniversario del Histórico Repliegue Táctico a Masaya, estrategia impulsada por la Dirección Nacional y el Frente Interno “Camilo Ortega” al mando del Comandante Carlos Núñez y Comandante William Ramírez.

Entre el 27 y el 29 de junio de 1979, el Repliegue Táctico de Managua a Masaya, se convirtió en una de las operaciones político-militares más determinantes de la Revolución Popular Sandinista. Una maniobra estratégica para preservar la principal fuerza revolucionaria que combatía en la capital, reorganizarla en territorio liberado y garantizar, la continuidad de la Ofensiva Final contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Tras diecinueve días de intensos combates en los barrios orientales de Managua, el Estado Mayor revolucionario evaluó el agotamiento de los combatientes, la escasez de municiones, la creciente intensidad de los bombardeos y la imposibilidad de sostener indefinidamente las posiciones.

La operación se desarrolló bajo absoluto sigilo. Miles de combatientes, milicianos y pobladores abandonaron sus trincheras durante la noche del 27 de junio, llevando consigo armamento, abastecimientos y a decenas de heridos.

La marcha avanzó lentamente por caminos rurales entre Managua, Ticuantepe, Piedra Quemada y Nindirí, mientras las unidades de vanguardia exploraban la ruta para impedir emboscadas de la Guardia Somocista y garantizar el paso seguro de una columna que finalmente superó las seis mil personas.

El recorrido estuvo marcado por el agotamiento físico, el hambre, la sed y la incertidumbre. Muchos combatientes cargaban sobre sus hombros a compañeros heridos, mientras familias enteras caminaban junto a la columna decididas a continuar la lucha. Campesinos de las comunidades por donde avanzaban ofrecieron agua, alimentos y orientación, convirtiéndose en un apoyo decisivo para que la operación pudiera continuar en medio de las difíciles condiciones del terreno.

Se estima en esta gesta, 82 héroes y mártires caídos a lo largo de la ruta, aunque la cifra real es mayor, debido a la intensidad de los ataques y cuerpos que nunca pudieron ser recuperados.

Entre quienes ofrendaron su vida durante aquella histórica jornada sobresale Marlene Fátima Aguilar Uzaga, conocida como «Modesta» o «Mary», joven revolucionaria de la Colonia Nicarao que desde muy temprana edad integró las estructuras clandestinas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

También cayó Manuel Barrantes Aguilar, estudiante y trabajador que puso su hogar al servicio de la organización revolucionaria como casa de seguridad y centro logístico para el abastecimiento de combatientes. Durante el Repliegue transportaba medicinas y pertrechos destinados a continuar la resistencia cuando perdió la vida bajo el bombardeo de la Guardia Somocista.

El Repliegue Táctico a Masaya continúa siendo uno de los episodios más trascendentales de la historia contemporánea de Nicaragua. Su éxito no solo preservó la principal fuerza revolucionaria de la capital, sino que demostró la capacidad estratégica del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el compromiso de un pueblo que, con organización, heroísmo y sacrificio, abrió el camino hacia la derrota definitiva de la dictadura somocista y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

¡Honor y Gloria a Nuestros Héroes y Mártires!