Familias bendicen temporada de captura de langostas en Bilwi

Con el muelle de Bilwi como escenario, el Caribe Norte nicaragüense dio inicio oficial a la temporada de captura de langosta a través de un emotivo acto ecuménico.

Bendicen embarcaciones para inicio de temporada de langostas en el Caribe Norte

Pescadores, familias y autoridades locales se congregaron para bendecir las pangas y barcos que zarparán al mar, encomendando la faena y la protección de los marinos para los próximos meses de labor.

Esta pesquería constituye el motor económico fundamental para las comunidades de la Costa Caribe Norte.

De acuerdo con datos oficiales, el sustento de unas 14,000 familias de la región depende de manera directa de este recurso marino, lo que dinamiza el comercio local y el empleo costero.

Para este ciclo, la flota autorizada está compuesta por 23 embarcaciones industriales y aproximadamente 800 pangas artesanales.

Los tripulantes mantendrán operaciones en alta mar durante un extenso periodo que se prolongará hasta febrero de 2027, cuando inicie la nueva veda ecológica.

