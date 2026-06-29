El Ministerio de Salud, registra en la semana que culminó el 27 de junio, disminución de 9 enfermos de Dengue, en relación a la semana anterior, alcanzando un total de 73 personas diagnosticadas.

En relación al Chikungunya, se presentó una disminución de 12 enfermos menos que la semana anterior, alcanzando, un total de 32 personas diagnosticadas.

Respecto a la Leptospirosis, no se registraron casos en la semana anterior. La Malaria presentó un aumento de 21 enfermos más en relación a la semana anterior, alcanzando 82 casos de Malaria.

La Influenza presentó un aumento de 43 enfermos más confirmados con relación a la semana anterior, alcanzando un total de 101 enfermos.

La Neumonía presentó un aumento de 8 casos más que la semana anterior, para un total de mil 716 personas con Neumonía. No se captaron casos de Zika.

