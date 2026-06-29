Bomberos se capacitan 15 días para investigar incendios

Los Bomberos Unidos de Nicaragua, realizaron un ejercicio demostrativo de investigación de incendios, en la Escuela Nacional de Bomberos, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal especializado en la determinación del origen y las causas de los siniestros.

Bomberos fortalecen capacidades en investigación de incendios

El Comisionado Mayor Lenin Quiroz, explicó que la capacitación permite a los bomberos, identificar el punto de inicio del fuego, resguardar la escena y trabajar de manera coordinada con los peritos de la Policía Nacional para desarrollar investigaciones con respaldo técnico y científico.

El bombero Keyvis Sequeira, del municipio de El Almendro, Río San Juan, destacó que el curso, con una duración de 15 días, les brindará nuevas herramientas para realizar investigaciones más eficientes y contribuir a la prevención de incendios en los hogares.

El simulacro recreó un incendio estructural, donde los participantes aplicaron procedimientos de recolección de evidencias, análisis de patrones de combustión y evaluación de daños para establecer con precisión las causas del incendio.