IND y Federación de Moscú suscriben acuerdo de ajedrez

El ajedrez nicaragüense tendrá nuevas oportunidades de capacitación, intercambio deportivo y torneos bilaterales tras la firma de un Memorándum de Cooperación entre el Instituto Nicaragüense de Deportes y la Federación de Ajedrez de la Región de Moscú.

Nicaragua firma cooperación con ajedrez de Moscú

El acuerdo fue suscrito durante una sesión especial realizada de manera virtual, como parte del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación deportiva entre Nicaragua y la Federación de Rusia.

Por Nicaragua firmó el Co-Director del IND, Daniel Sequeira, mientras que por la Federación de Ajedrez de la Región de Moscú lo hizo su presidente, Serguéi Aleksandrovich Kariakin.

La cooperación establece un marco de trabajo orientado a promover el desarrollo y la masificación del ajedrez en ambas naciones.

El memorándum contempla intercambio de experiencias, buenas prácticas, programas de capacitación y entrenamiento para atletas y entrenadores.

También incluye visitas recíprocas de delegaciones, organización de torneos bilaterales, seminarios, conferencias y actividades deportivas y académicas, tanto presenciales como virtuales.

La iniciativa busca fortalecer la formación de entrenadores y promover el intercambio entre ajedrecistas de distintas categorías.

El acuerdo también abre espacio para atletas veteranos y personas con discapacidad, mediante acciones conjuntas que contribuyan al crecimiento del ajedrez en Nicaragua y Rusia.

Con esta firma, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Deportes, continúa ampliando sus relaciones de cooperación deportiva internacional.

Las nuevas acciones permitirán avanzar en el desarrollo técnico, competitivo y formativo del ajedrez nacional, en beneficio de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.