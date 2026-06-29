¡Atención! Abren convocatoria para Premio Nacional al exportador 2026

Este lunes se realizó el lanzamiento de la segunda edición del “Premio Nacional al Exportador 2026”. Galardón que tiene como objetivo reconocer la excelencia de las empresas locales que proyectan el talento y la calidad nicaragüense en los mercados internacionales, promoviendo al mismo tiempo una sólida cultura exportadora en el país.

Empresas nicas podrán competir por Premio Exportador 2026

Durante el lanzamiento, el ministro del MIFIC, Compañero Erwin Ramírez, destacó que Nicaragua cuenta con una oferta exportadora diversa y competitiva, respaldada por sectores clave como el café, el ganado bovino, los quesos, el azúcar, el tabaco, el maní y sus derivados, los aceites de palma y la industria de prendas de vestir.

Expresó que este premio funciona como un instrumento estratégico dentro de los planes del Gobierno Sandinista, para valorar el esfuerzo diario de este sector, el cual, frente a los múltiples desafíos globales, continúa aportando de manera decisiva al desarrollo económico de la nación.

Explicó que las empresas interesadas en participar deberán cumplir con ciertos requisitos indispensables, tales como dedicarse formalmente a la producción y exportación en alguno de los rubros mencionados, contar con un mínimo de dos años de operaciones activas a la fecha de la inscripción, seleccionar su categoría correspondiente y enviar el formulario de registro.

Para garantizar una participación equitativa, el certamen se ha estructurado en tres categorías basadas en el valor anual de las exportaciones. La categoría de Pequeño exportador agrupará a empresas con envíos de entre 40 mil y 550 mil dólares; la de Mediano exportador incluirá a aquellas que facturen entre 550 mil y 5 millones de dólares; mientras que la de Gran exportador estará reservada para las compañías con exportaciones superiores a los 5 millones de dólares.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio. Posteriormente, se llevarán a cabo dos fases de evaluación: la primera del 3 al 14 de agosto, y la segunda del 17 al 31 del mismo mes. El proceso culminará con la esperada ceremonia de premiación, programada para el próximo 16 de octubre.

