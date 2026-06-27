Hoy se cumple 40 años de la Victoria Jurídica de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia

Nicaragua conmemora el 40 aniversario de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que declaró responsable a Estados Unidos por violaciones al derecho internacional durante el conflicto armado de la década de los años 80.

El doctor Carlos Argüello Gómez, representante de Nicaragua ante ese tribunal, destacó que esta resolución constituye una de las victorias jurídicas más importantes en la historia del país, y afirmó que es fundamental transmitir a las nuevas generaciones el significado de este fallo.

Argüello, recordó que la Corte determinó que Estados Unidos violó el derecho internacional al entrenar, financiar, armar y apoyar a las fuerzas de la Contra, además, de ordenar el cese de esas acciones y reconocer la obligación de indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados.

El diplomático, señaló que entre las pruebas presentadas figuró un manual elaborado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que describía acciones para desarrollar operaciones militares y paramilitares en territorio nicaragüense.

Y aunque el gobierno estadounidense, abandonó el proceso judicial antes de que concluyera, la Corte continuó el caso conforme a sus estatutos y emitió la sentencia el 27 de junio de 1986, en que lo mandata a pagar una cifra base de 17 mil millones de dólares, una deuda histórica que los Estados Unidos continúan evadiendo de forma ilegal.

Finalmente, Carlos Argüello aseguró que la obligación de indemnizar a Nicaragua continúa vigente y reiteró que el derecho del país a reclamar el cumplimiento de ese fallo internacional permanece activo.