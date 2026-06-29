Ministerio del Interior: 125 mil atenciones en 7 días y 32 incendios

En la semana del 20 al 26 de junio, el Ministerio del Interior (MINT), garantizó 125,741 servicios y atenciones a ciudadanos nicaragüenses y de otras nacionalidades.

El Sistema Penitenciario Nacional, brindó más de 40,600 servicios, entre ellos, visitas ordinarias, conyugales y extraordinarias, recepción de paquetes, llamadas telefónicas y compra en comisariato.

Albergados y albergadas se encuentran integrados en alfabetización, primaria, secundaria, universidad y carreras técnicas. Igualmente, se garantizaron 274 charlas sicoeducativas de prevención de consumo de estupefacientes y se brindaron 7,767 servicios médicos y consultas psicológicas.

Mientras que los Bomberos Unidos, desde sus 237 estaciones a nivel nacional, realizó 5,050 servicios: 4 ,221 acciones de prevención, como visitas a hogares, protección a eventos públicos, inspecciones a mercados, terminales de buses y centros turísticos.

Y atendieron 797 servicios de emergencia y se controlaron 32 incendios a nivel nacional.

Mientras que la Dirección General de Migración y Extranjeros, brindó 72,33 servicios, entre, ingresos y salidas por los distintos puestos migratorios. Se emitieron 6,581 documentos migratorios y de extranjería: residencias nuevas, renovaciones, prórrogas de estancias, visas de ingreso, emisión de carnet de residencias, certificación de movimientos migratorios y pasaportes.

La Dirección de Atención a Connacionales y Cuerpo Diplomático, garantizó un total de 2,635 servicios, y la Dirección de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, brindó 5,213 atenciones.

