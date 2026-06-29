Japón dona autoclaves a hospitales de León y Chinandega

El Gobierno y el Pueblo de Japón, entregaron modernos equipos a los hospitales escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, y Doctor Mauricio Abdalah, en Chinandega, muestra de la cooperación que mantienen ambas naciones.

León y Chinandega fortalecen servicios hospitalarios con donación de Japón

El diplomático nipón, Masahiro Ogino, desde la ciudad de León, expresó que el equipo “autoclave”, permitirá mejorar el tratamiento y la esterilización de los desechos biológicos, contribuyendo a brindar servicios de salud más seguros y eficientes.

La doctora Esmeralda Morales, directora del HEODRA, explicó que el moderno autoclave, fortalecerá la seguridad hospitalaria, principalmente, en el laboratorio clínico, cumpliendo así, con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

La entrega también beneficia al hospital Doctor Mauricio Abdalah, en Chinandega, reafirmando los históricos lazos de amistad entre ambos países.

