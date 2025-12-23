Pasarelas navideñas de mascotas llena de colorido y alegría las comunidades

El Movimiento Ambientalista Guardabarranco desarrolló, del 15 al 21 de diciembre, una serie de Pasarelas Navideñas de Mascotas como parte de las celebraciones de fin de año.

Las jornadas contaron con el protagonismo de jóvenes y familias de diversos departamentos del país.

El evento se llevó a cabo en zonas clave como el Caribe Sur, León Sur, Granada, Zelaya Central-El Rama, León Norte, Chinandega Norte y Chinandega Sur.

Durante las actividades, se instalaron ambientes propicios para la recreación familiar y la convivencia comunitaria.

Las jornadas destacaron por coloridas exhibiciones donde las mascotas desfilaron atuendos creativos diseñados y elaborados por jóvenes amantes de los animales. La iniciativa promovió el vínculo afectivo bajo el lema #MiMascotaMiAmigo.

Como parte de la celebración, los organizadores reconocieron el talento local entregando premios a los mejores atuendos y destacando las mejores historias de amistad entre los dueños y sus mascotas.

Con estas pasarelas, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco reafirma su compromiso con la promoción del respeto hacia los animales y la creación de espacios de sano entretenimiento para las familias nicaragüenses.

Pasarelas Navideñas de Mascotas Guardabarranco



