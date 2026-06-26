Nicaragua participa en XIV Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, representado por su embajadora Alba Azucena Torres, participó este viernes 26 de junio en el XIV Foro Jurídico Internacional, celebrado en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.

Gobierno de Nicaragua participa en Foro Jurídico en Rusia

En esta edición, que reunió a más de 5,600 representantes de 80 países —entre ellos delegaciones de Cuba, Venezuela, China, Vietnam y Sudáfrica—, se abordaron temáticas de alta relevancia global.

Entre los temas abordados destacaron el Derecho Internacional en un mundo cambiante, la regulación de la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la protección de datos y la modernización de la educación legal.

Durante el desarrollo del evento, la representación nicaragüense tuvo la oportunidad de compartir con las naciones amigas los avances, logros y políticas soberanas alcanzadas por el Buen Gobierno.

Este prestigioso foro, fundado en el año 2011 por el Ministerio de Justicia con el respaldo de la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, se consolida como una de las plataformas jurídicas y políticas más importantes a nivel global.