Expresión viva de la identidad nacional destaca en Sexta Edición de la pasarela Masaya 2026

Nicaragua Diseña (ND) celebró la noche de este jueves la sexta edición de la Pasarela Masaya 2026, una hermosa muestra del arte y moda que se fusiona con el talento e identidad nacional, en la Antigua Estación del Ferrocarril de la Ciudad Creativa de Masaya.

Esta pasarela resaltó las raíces y proyectó el talento, creatividad, tradición e identidad cultural, con colecciones de siete destacados diseñadores nacionales, que han encontrado inspiración en la belleza e historia de los artesanos.

El acto de inauguración de Pasarela Masaya 2026, estuvo presidido por la compañera Janina Noguera, alcaldesa de Masaya; la secretaria política departamental, Guiomar Irías; Isabel Sánchez y Paola Pinell en representación de Nicaragua Diseña.

La compañera Guiomar Irías, en nombre del pueblo de Masaya, agradeció a la plataforma Nicaragua Diseña y transmitió el agradecimiento a la compañera Camila Ortega Murillo y a los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, por el apoyo para la realización de esta pasarela.

Por su parte, la alcaldesa de Masaya, Janina Noguera, expresó que esta pasarela es una tradición, en la que la Ciudad Creativa se viste de gala para mostrar en cada diseño, las manos laboriosas y creativas de los masayas.

Este evento que proyecta el talento nacional, inició con la presentación de la Escuela de Danza de Masaya, con el tradicional Baile de Negras, en un derroche de arte y cultura.

La coordinadora de proyectos de Nicaragua Diseña, Isabel Sánchez, destacó que, en esta pasarela, se resaltó el valor identitario de Masaya, funcionado con el talento local de los diseñadores, siendo una mezcla donde cada diseño posee ese valor cultural.

La Pasarela Masaya 2026, inició con la colección “Brisa” de Bordados Marisol; seguió el diseñador, Silvio Cerda con la colección “Hilos de Libertad”. Luego Alexander García presentó la colección “Bahía” y Belkis Rojas la colección “Entre Hilos y Raíces”.

Para la destacada diseñadora, Victoria Pozo Martínez, Nicaragua Diseña representa mucho, porque le ha enseñado y ayudado a crecer bastante en esta industria de la moda y el diseño.

“Este año vengo con una cápsula de 14 piezas, donde estoy plasmando mucha alegría, la colección se llama ‘Sobreviviré’, que expresa todo lo que trata de identidad cultural con 100 % algodón y lino tejidos, en hilo y pintado a mano”, agregó.

La pasarela continuó con la presentación de la colección “Sobreviviré” de la diseñadora Victoria Pozo; el Colectivo Arista con “Trama Viva” y Soraya Membreño con la colección “Ilusión”, donde el talento nacional cobró vida en cada pieza y cada detalle de los diseños de esta pasarela, que reafirmó una vez más la identidad y laboriosidad del talento y orgullo nacional.