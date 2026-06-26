Un total de 2 millones 268 mil 290 protagonistas de los 153 municipios de Nicaragua participaron en el II Ejercicio Nacional de Preparación para la Protección de la Vida ante Situaciones de Multiamenazas realizado ayer jueves 25 de junio.

Nicaragua activa ejercicio: 2.2 millones evacuados en 2:08

El informe final del SINAPRED brindado este viernes por el doctor Guillermo González detalló que la población logró un tiempo promedio de evacuación hacia zonas seguras de 2 minutos con 08 segundos.

La movilización nacional abarcó 12,710 escenarios en 7,923 barrios y comunidades, con el respaldo de 293,764 brigadistas organizados en 46,110 brigadas.

En el sector educativo se reportó la participación de 1.3 millones de estudiantes y docentes en 10,518 planteles, mientras que el sistema de salud sumó a 81,924 personas en 1,961 unidades médicas.

Asimismo, se integraron 22,548 servidores de las alcaldías, 10,800 miembros de la Policía Nacional, 10,000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 2,807 bomberos.

Por su parte, el sector privado y comercial se activó con 22 zonas francas, 110 mercados, 25 centros comerciales —como Plaza Inter y Multicentro Las Américas—, 282 empresas, 60 cooperativas y 306 iglesias.

Entre los simulacros empresariales destacó la participación de 9 plantas embasadoras de Tropigas.

Además, en las zonas costeras se movilizaron 89 comunidades vulnerables a tsunamis, activándose de forma exitosa las 81 sirenas de los litorales Pacífico y Caribe.

A nivel departamental, León y Chinandega unieron esfuerzos activando 101 escenarios regionales, movilizando a 3,608 familias bajo la coordinación interinstitucional de los cuerpos de socorro y unidades de salud.

En Carazo, el municipio de Diriamba ejecutó tres escenarios costeros con 550 pescadores y comercializadoras de mariscos de Casares, La Boquita, Huehuete y comunidades vecinas.

Finalmente, el ejercicio incluyó la protección de medios de vida en 12 municipios del país, logrando el resguardo de 858 animales con la participación de 81 productores ganaderos.

A nivel nacional, también se involucraron 275 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), donde la niñez nicaragüense aprendió dinámicas de autoprotección y evacuación en zonas de seguridad.

