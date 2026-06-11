MINSA desarrollará Curso Internacional de Neurocirugía Pediátrica

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrollará este viernes 12 y sábado 13 de junio el Curso Internacional sobre Neurocirugía Pediátrica en las instalaciones del Hospital Doctor Fernando Vélez Paiz, en Managua.

MINSA Managua organiza curso internacional de neurocirugía pediátrica

El evento científico tiene como objetivo fortalecer los conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de afecciones complejas en la niñez.

Durante las jornadas académicas se abordarán temas de alta especialización médica, entre los que destacan el manejo de enfermedades complejas del cerebro, la hidrocefalia, las cirugías fetales en el vientre materno, así como la implementación de modernas técnicas neuro endoscópicas.

El encuentro contará con la ponencia de destacados expositores internacionales procedentes de México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Brasil, Italia y el país anfitrión, Nicaragua.

Los especialistas capacitarán a más de 100 médicos nacionales, entre neurocirujanos, pediatras y médicos residentes.

A través de este intercambio de conocimientos de primer nivel, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa fortaleciendo la calidad de la atención médica especializada y gratuita, incorporando nuevas experiencias científicas para proteger la vida de la niñez nicaragüense.

