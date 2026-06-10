Gobierno ejecuta Plan Invierno Seguro para proteger a las familias

El Gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, implementará el Plan Invierno Seguro durante la presente temporada lluviosa, con el objetivo de prevenir brotes epidemiológicos, promover la prevención y garantizar una atención médica oportuna ante los riesgos propios de la época.

Como primera acción, del 10 al 30 de junio se desarrollará la Campaña de Prevención de Leptospirosis en 52 municipios del país.

Durante este periodo, se administrará tratamiento preventivo a 532,753 personas que habitan en las comunidades con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, del 15 al 30 de junio se aplicarán raticidas en mercados, colegios, unidades de salud y barrios de alto riesgo.

De manera simultánea, el personal médico mantendrá una vigilancia estricta y atención permanente a pacientes febriles, crónicos o con afecciones respiratorias y diarreicas.

El plan también contempla el reforzamiento de la lucha contra el dengue, zika y chikungunya mediante la fumigación masiva y la eliminación de criaderos de zancudos.

Además, brigadas de salud realizarán visitas casa a casa para concientizar a la población e identificar tempranamente a personas con fiebre.

Finalmente, las autoridades informaron que se dará continuidad a los esquemas de vacunación regular contra la influenza, rotavirus, neumococo y COVID.

Estas jornadas de inmunización se complementarán con una campaña informativa para asegurar el bienestar y la tranquilidad de las comunidades.

