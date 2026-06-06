MINSA aplica evaluación psicológica a médicos en Nicaragua

El Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) iniciará en los próximos días evaluación psicológica a médicos y médicas del sistema público para fortalecer atención y bienestar laboral.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A MÉDICOS Y MÉDICAS DEL MINISTERIO DE SALUD

Esta evaluación se realizará a 3,742 médicos con 35 años de edad o menos, sean estos Sub-Especialistas, Especialistas, Residentes, Médicos Generales y en Servicio Social, con el objetivo de identificar estados de ansiedad, depresión, consumo de sustancias que generan adicción y riesgo de intención suicida.

Asimismo, está evaluación se establecerá como requisito obligatorio de ingreso para quienes se incorporen a laborar en el MINSA y será realizada anualmente a los que estén laborando.

Introducción

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través del Ministerio de Salud, en el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), con el fin de velar por la seguridad del paciente y el trabajador, así como la calidad de los servicios brindados, realizará Evaluación Psicológica a los Médicos de todos los Establecimientos de Salud Pública.

Esta evaluación psicológica tiene el objetivo de identificar estados de ansiedad, depresión, consumo de sustancias que generan adicción y riesgo de intención suicida. Esta evaluación es requerida por Recursos Humanos del MINSA a los médicos activos de 35 años o menores y formará parte de los requisitos al ingresar a laborar, y quedará archivada en el expediente laboral. El test se realizará anualmente.

Se conformó un equipo multidisciplinario de Salud mental Nacional integrado por 2 psiquiatras y 2 Psicólogos, quienes coordinan la estrategia de evaluación psicológica. Por SILAIS se formarán equipos locales de salud mental para la aplicación y cuantificación del puntaje obtenido.

El test que resulte con puntaje en rangos de alerta será evaluado por el equipo nacional de salud mental.

El instrumento de evaluación psicológica es un documento impreso que consta de 47 preguntas con respuestas de selección múltiple, el test tiene una duración para ser contestadas por lo Medic@s en un tiempo de 30 minutos, con el acompañamiento del equipo de salud.

El Test se compone por las siguientes herramientas:

Escala de salud mental global-28.

Test de abuso de alcohol y sustancias.

Riesgo de intención suicida.

Escala de depresión de Montgomery.

La evaluación psicológica se aplicará a 3,742 Médic@s entre Subespecialistas, Especialistas, Generales, Residentes y Servicios Sociales menores de 35 años de edad, correspondientes a los siguientes SILAIS:

Nueva Segovia: 144

Madriz: 75

Estelí: 137

Chinandega: 245

León: 245

Managua: 948

Masaya: 137

Granada: 78

Carazo: 71

Rivas: 89

Boaco: 103

Chontales: 112

Zelaya Central: 104

Matagalpa: 507

Jinotega: 263

Río San Juan: 77

Bilwi: 159

Las Minas: 156

RACCS: 92

Cronograma de actividades a realizar:

Adecuación del Instrumento de Evaluación Psicológica: 04 de junio 2026, esta adecuación la realizará el equipo nacional.

Organización y capacitación del equipo multidisciplinario de Salud Mental de los SILAIS, sobre la metodología para la aplicación de los test:

6 de junio 2026 SILAIS: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León, Chinandega, Managua, Carazo, Rivas, Masaya, Granada, Chontales, Boaco, Zelaya Central, Río San Juan, Jinotega, Matagalpa, RACCS, Bilwi y Las Minas.Lugar: Instituto Tecnológico de la Salud. Hora: 08:00 a.m. Nota: Serán capacitados cinco especialistas en salud mental por cada SILAIS. En el caso de Managua serán capacitado diez.

SILAIS: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León, Chinandega, Managua, Carazo, Rivas, Masaya, Granada, Chontales, Boaco, Zelaya Central, Río San Juan, Jinotega, Matagalpa, RACCS, Bilwi y Las Minas.Lugar: Instituto Tecnológico de la Salud. Hora: 08:00 a.m. Nota: Serán capacitados cinco especialistas en salud mental por cada SILAIS. En el caso de Managua serán capacitado diez. Del 8 al 13 de junio 2026, evaluación psicológica a los Médicos de los SILAIS, escalonado en grupos no mayores de 20 Médicos.

8 y 9 de junio 2026 , Hospitales de Referencia Nacional, Regionales y Departamentales del país, las evaluaciones se realizarán en los auditorios de cada hospital.

, Hospitales de Referencia Nacional, Regionales y Departamentales del país, las evaluaciones se realizarán en los auditorios de cada hospital. 10 y 11 de junio 2026 , Hospitales Primarios, las evaluaciones se realizarán en cada hospital.

, Hospitales Primarios, las evaluaciones se realizarán en cada hospital. 12 y 13 de junio 2026 , Atención Primaria y Centros Especializados, en los auditorios de cada SILAIS y Managua en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias.

, Atención Primaria y Centros Especializados, en los auditorios de cada SILAIS y Managua en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias. 15 al 19 de junio 2026 : Se realizará la interpretación de las evaluaciones.

: Se realizará la interpretación de las evaluaciones. 22 de junio 2026: Presentación del informe de resultados.

Los Médicos con resultados que evidencien alteración del estado mental serán referidos por los equipos de Salud Mental de los SILAIS al Centro de Salud Mental «Dr. Jacobo Marcos Frech», para su abordaje.