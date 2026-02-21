Mery Auxiliadora Meléndez es la nueva reina del Verano 2026 en Managua

La joven Mery Auxiliadora Meléndez Ortega, de 18 años y representante del municipio de Granada, se alzó con la corona departamental durante el certamen Reina del Verano 2026, celebrado con gran entusiasmo en el Paseo La Gran Sultana.

La elección inició con una vibrante gala cultural protagonizada por el grupo «Voces del Cocibolca», brindando el marco perfecto para que las cuatro candidatas de los municipios de Diriá, Diriomo, Nandaime y Granada demostraran su talento, dominio de pasarela y carisma en el escenario.

Tras una difícil deliberación, dada la excelente preparación de todas las participantes, el jurado calificador otorgó el primer lugar a Meléndez Ortega.

Las autoridades de la Alcaldía Municipal y representantes de diversas instituciones entregaron diplomas de reconocimiento y premios especiales elaborados por emprendedores locales a todas las jóvenes participantes, celebrando así el inicio de las festividades de la temporada estival en el departamento.