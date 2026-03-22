Más de 27 mil jóvenes asisten a concierto cristiano en el Estadio Nacional Soberanía

La noche de este sábado, los artistas de música cristiana Luis Raúl Marrero, mejor conocido como Funky y Cales Louima, se presentaron en concierto en el Estadio Nacional Soberanía en Managua, llevando la palabra de Dios a través del canto, en la segunda noche del Festival de la Familia dedicado a la juventud nicaragüense.

“Luz y Sal”, “Se Nota en tus Ojos”, “Creo en Ti”, fueron algunos de los temas interpretados por Funky, uno de los mayores exponentes de música cristiana, que atrae a la juventud por su música rap, hip hop y reguetón.

Funky, también aprovechó para recordar a la juventud en darle gloria a Dios, sin importar la situación, ya que siempre hay motivos para glorificar su nombre y agradecer su inmenso amor.

Los jóvenes que se concentraron para adorar al Rey de Reyes y recibir también la palabra de Dios y la oración, se regocijaron con un mensaje hermoso, que reafirma el inmenso amor del Señor por Nicaragua.

El pastor Jorge Ulises Rivera, coordinador del Festival de la Familia, destacó en este segundo día de evento, el mensaje para la juventud, de esperanza, de amor y de perdón.

“Ayer este evento fue para la niñez de 6 años a 14 con una asistencia de 20 mil, una noche para la niñez y los padres. Hoy sábado estamos con la segunda noche del festival enfocado a la juventud y ahorita tenemos 27 mil asistentes, una fiesta de Dios para la familia y ahora para la juventud, donde hay música cristiana que edifica y te conecta con Dios”, aseguró.

La ministra de Educación, Mendy Arauz, recordó que Nicaragua es un pueblo que cree, que vive y camina en fe, sintiendo la paz y el amor de la juventud, que seguirá construyendo nuevas victorias y dando gloria.

“Nuestro gobierno ha sido firme con el Comandante Daniel y la Compañera Rosario de priorizar a la familia, la juventud y la niñez y hoy qué mejor que aprovechar esta gran oportunidad que reúne este Festival de la Familia a miles y miles de jóvenes que se han dado cita para comprometerse con Nicaragua, comprometerse con la paz”, destacó.

Finalmente, la ministra de la Familia, Erika Espinoza, destacó cómo en este evento los padres han sido guía para sus hijos, fomentando valores y, sobre todo, el amor a Dios.