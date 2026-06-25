Más de 1 millón 900 mil nicaragüenses participaron en II Ejercicio Nacional de Protección de la Vida

Con una participación que superó el millón 900 mil protagonistas, Nicaragua desarrolló con éxito, este jueves, el II Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida ante Situaciones de Multiamenazas.

Nicaragua realiza II Ejercicio con 1.9 millones de personas

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó que este esfuerzo trimestral fortalece la conciencia ciudadana y la capacidad de respuesta inmediata de las familias ante desastres naturales.

Durante su intervención, la Compañera Rosario detalló que, tan solo en el turno de la mañana, se activaron un total de 12,047 escenarios de emergencia a nivel nacional.

En ellos se movilizaron 1 millón 967 mil 869 ciudadanos, respaldados por 42,484 brigadas que aglutinan a 263,526 brigadistas en 7,622 comunidades y barrios.

El simulacro incluyó la participación de estudiantes, comerciantes de los mercados, trabajadores de centros comerciales y empresas de Zona Franca, así como la efectiva colaboración de la Policía Nacional.

La copresidenta reflexionó sobre la importancia de la prevención vinculándola con eventos recientes, señalando que las impactantes imágenes de tragedias ocurridas en la hermana República de Venezuela motivan al pueblo nicaragüense a asumir estos ejercicios con mayor apropiación y seriedad.

«Uno puede perder la casa, los bienes, pero la vida no se repone, y eso deja un profundo vacío. Con estos ejercicios que realizamos cada tres meses, Dios mediante, si nos golpeara la tragedia, estaremos en mejores condiciones de enfrentarla», aseveró.

Finalmente, informó que el codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Doctor Guillermo González, dirigió el ejercicio desde el municipio de Posoltega —un sitio históricamente afectado por el huracán Mitch— y que en las próximas horas se presentará el informe global consolidado con los resultados de la jornada vespertina.