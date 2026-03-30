MARENA libera 180 ejemplares de fauna silvestre en Mulukukú

En un esfuerzo por fortalecer la biodiversidad de la Costa Caribe Norte, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó la liberación de 180 ejemplares de diversas especies en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Liberación de especies en Mulukukú, Caribe Norte

Los especímenes, que incluyen ranitas de cristal, ranas verdes de ojos rojos, tortugas, alacranes y geckos, provienen del zoocriadero “Exportadora del Atlántico Norte de Nicaragua, S.A. (EXANNIC)”.

Esta acción responde a la normativa ambiental nacional que establece que cada zoocriadero debe liberar anualmente el 10% de su producción, como una medida de retribución y aprovechamiento responsable de la fauna.

La reintroducción de estas especies permitirá el enriquecimiento de las poblaciones en su hábitat natural y el equilibrio de los ecosistemas locales.

La actividad contó con el acompañamiento de jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, comunitarios y guardas de áreas de conservación.



