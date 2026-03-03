MARENA implementa tecnología de tubetes para producir 100 mil plantas forestales este 2026

En un paso firme hacia la modernización de la restauración ambiental, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) anunció que, a través de su Banco de Semillas, proyecta la producción de más de 100,000 plantas forestales durante el presente año.

MARENA impulsa reforestación con 100 mil plantas forestales

La meta para este 2026 se centra en el uso de una nueva metodología de siembra con tubetes, un sistema que ofrece ventajas técnicas superiores al método tradicional de bolsas.

Entre sus beneficios destacan el desarrollo radicular, el cual permite que la raíz de la planta crezca de forma más sana y dirigida.

Para la siempre se utilizan semillas con óptima calidad física y fisiológica, y al mejorar el sistema de nutrición y desarrollo inicial, se garantiza un mayor éxito al momento del trasplante en el campo.

La producción se enfoca en especies forestales de alto valor ecológico y maderable, tales como Cedro, Caoba, Melina y Madroño.

Estas 100,000 plantas serán el motor de las jornadas de reforestación a nivel nacional.

Este esfuerzo forma parte integral de la Campaña Nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, impulsada por el Gobierno Sandinista para recuperar los ecosistemas y fortalecer el patrimonio natural de Nicaragua.