MARENA fortalece vigilancia ambiental con encuentros de observadores en todo el país

Con el objetivo de robustecer el sistema de alerta temprana ante incidencias en los recursos naturales, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo cuatro encuentros simultáneos que reunieron a 275 observadores ambientales.

Reunión de 275 observadores en MARENA Masaya

En la jornada participaron protagonistas de los departamentos de Masaya, Granada, Rivas, Carazo, León y Chinandega, así como del Parque Nacional Volcán Masaya y el sector de Las Minas en la Costa Caribe Norte.

Durante estos intercambios, se fortalecieron los conocimientos técnicos de los participantes para optimizar la vigilancia dentro y fuera de las 76 áreas de conservación del país.

Este esfuerzo permite una respuesta más ágil y efectiva ante cualquier amenaza al ecosistema, asegurando la protección de la biodiversidad nicaragüense bajo un modelo de responsabilidad compartida entre las instituciones y las comunidades.

Actualmente, la Red de Observadores Ambientales de MARENA cuenta con más de 1,000 protagonistas desplegados en los 15 departamentos y las dos Regiones Autónomas.

Este modelo de alianzas fomenta el involucramiento directo de las familias nicaragüenses en el cuido y resguardo de la Madre Tierra, consolidando una estructura nacional dedicada a la preservación del patrimonio natural de Nicaragua.

