MARENA actualiza Sistema Nacional de Veda 2026 para la protección de la biodiversidad

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) presentó este martes la actualización del Sistema Nacional de Veda 2026, una normativa diseñada para garantizar la recuperación de la flora y fauna silvestre, así como la sostenibilidad de los ecosistemas nicaragüenses.

Esta regulación establece restricciones estrictas sobre la caza y extracción de diversas especies, clasificándolas según su estado de vulnerabilidad y sus ciclos biológicos para asegurar que las poblaciones logren regenerarse de manera adecuada.

Dentro de las disposiciones vigentes, se mantiene la veda indefinida para especies críticas como el tapir, el jaguar, las tortugas marinas y las almejas casco de burro, además de recursos forestales como el pochote y los manglares.

Esta medida implica una prohibición permanente de su explotación, debido al riesgo que enfrentan sus poblaciones.

Por otro lado, el sistema contempla vedas temporales para especies como la iguana, la boa y la langosta espinosa del Caribe; esta última, por ejemplo, no podrá ser capturada desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio para proteger su etapa reproductiva.

Las autoridades ambientales recordaron que el cumplimiento de estos periodos de restricción es fundamental para mantener el equilibrio de los recursos naturales de los que dependen muchas comunidades.

La normativa completa, que detalla las fechas específicas y las sanciones para cada especie protegida, ya se encuentra disponible para consulta pública en la página oficial del MARENA, con el fin de que pescadores, comerciantes y la ciudadanía en general colaboren en la preservación del patrimonio natural del país.