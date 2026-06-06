Coronan a Julisa Bustamante como Reina Nicaragua 2026, edición Jinotega

La noche de este sábado, en un ambiente cargado de mucha alegría y emoción, la señorita Julissa Bustamante, representante de la ciudad de Jinotega, fue coronada como Reinas Nicaragua 2026 “Embajadoras del Amor a Nicaragua”.

Además de ser coronada Julisa Bustamante, tiene la responsabilidad de representar al departamento de Jinotega en la gran final a nivel nacional de Reinas Nicaragua que se realizará el 12 de septiembre, en el Teatro Nacional Rubén Darío.

El evento se realizó en la Cancha Deportiva Otto Casco Montenegro, de la ciudad de Las Brumas, donde doce candidatas dieron lo mejor de sí, durante su presentación, pasarela y oratoria.

Este evento busca resaltar las cualidades que distinguen a la mujer nicaragüense, promoviendo su protagonismo y participación en espacios que fortalecen su autoestima y compromiso con sus comunidades.

Reinas Nicaragua continúa consolidándose como una plataforma que promueve la identidad nacional, el amor por las raíces y el protagonismo de la mujer.