Juventud ambientalista lanza Plan Nacional de Limpieza de Costas desde Masachapa

El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en coordinación con MARENA, lanzó hoy desde el Faro Masachapa el Plan Nacional de Limpieza de Costas, Ríos, Lagos y Lagunas, en celebración del Día Mundial del Agua.

Guardabarranco inicia limpieza nacional de playas y lagos

El evento se desarrolló en un ambiente lleno de alegría juvenil, con bailes y juegos de temporada de verano.

Participaron Reinas de la Madre Tierra, Brigadistas de Universidades Verdes, jóvenes y familias del municipio, quienes se sumaron al llamado de proteger los recursos hídricos del país.

Durante el lanzamiento, los organizadores dieron a conocer las acciones que realizarán a nivel nacional del 22 de marzo al 11 de abril.

El plan contempla jornadas de limpieza en diferentes puntos del país, rifas ambientales y concursos para involucrar a más jóvenes en la protección del medio ambiente.

También se realizarán visitas de sensibilización junto a emprendedores y turistas, promoviendo el cuido y amor por la madre tierra durante la temporada de verano, cuando aumenta la afluencia de visitantes a playas y balnearios del país.