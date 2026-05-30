Gobierno otorga beneficio de convivencia familiar a dos mil personas en penales de todo el país

En saludo al Día de las Madres, dos mil personas que estaban en los ocho sistemas penitenciarios del país recibieron este 30 de mayo el beneficio legal de convivencia familiar.

Entre los beneficiados por la medida orientada por el gobierno de Nicaragua se encuentran mil 793 hombres y 207 mujeres que cumplían condenas en distintos penales del país.

Durante el acto oficial, presidido por autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional y líderes locales se destacó que esta medida tiene como principal objetivo permitir que los beneficiados retornen a sus hogares para reencontrarse con sus familias en esta fecha tan especial.

La ministra del Interior, María Amelia Coronel, dijo que este acto se realiza en un momento profundamente significativo para las familias nicaragüenses al estar celebrando el Día de las Madres, una fecha que llena nuestros hogares de amor, unión y agradecimiento en Nicaragua.

“El amor de madre representa fortaleza, sacrificio, ternura y esperanza. Es ese amor incondicional que acompaña, guía y sostiene a las familias aún en los momentos más difíciles», dijo María Amelia Coronel.