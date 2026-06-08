Gobierno de Nicaragua inicia entrega de patinetas a niñez en todo el país

En un ambiente de fiesta, color y mucha felicidad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de los jóvenes de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista 19 de Julio, inició una intensa jornada nacional de entrega de patinetas a miles de niños y niñas de las diferentes comunidades, barrios y municipios de toda Nicaragua.

Nicaragua recibe patinetas del Gobierno Sandinista

Las entregas se han realizado de manera directa en diversos escenarios que dinamizan la recreación familiar, incluyendo parques municipales, canchas deportivas, centros escolares, casas comunales e incluso mediante visitas casa a casa en las zonas rurales más alejadas.

Durante las actividades, la niñez nicaragüense ha disfrutado de dinámicas recreativas, piñatas, globoflexia y la animación de personajes infantiles, garantizando momentos llenos de sonrisas y restituyendo el derecho al juego y la sana recreación.

Esta distribución nacional cuenta con el respaldo y acompañamiento de las madres, padres de familia y líderes comunitarios, quienes expresaron su agradecimiento por llevar estos presentes que llenan de optimismo los hogares de cada localidad.

Con esta gran jornada, el tendido solidario de la juventud reafirma su compromiso permanente de servicio y amor hacia los mimados de la Revolución, fortaleciendo la paz, la unidad y la alegría de las familias en cada rincón de nuestra patria Libre y Bendita.