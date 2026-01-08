Este miércoles inició la primera distribución de la Merienda Escolar

Con el acompañamiento de la comunidad educativa y a través del Programa Integral de Nutrición Escolar, el Ministerio de Educación inició este miércoles 7 de enero la primera distribución de la Merienda Escolar de 2026, destinada a la preparación de un millón 200 mil raciones diarias.

Inicio Merienda Escolar 2026 fortalece la nutrición educativa

La ministra de Educación, compañera Mendy Aráuz Silva, dijo que la primera salida del año empezó con 19 camiones que llevan 198 mil 181 quintales de alimentos para los primeros 60 días de clases del año para estudiantes de Educación Inicial, Educación Especial, Primaria y Escuelas Normales y modalidades a Distancia en el Campo.

La compañera agregó que el gobierno entregará a las familias nicaragüenses en los centros educativos 47 mil 667 quintales de arroz, 47 mil 386 quintales de cereales, 34 mil 431 quintales de frijoles, 27 mil 137 quintales de maíz, 26 mil 562 quintales harinas de trigo, y 176 mil galones de aceite que van inicialmente hacia las escuelas y comunidades educativas de la Costa Caribe.

Asimismo, en 38 municipios se están entregando dátiles gracias a la alianza y solidaridad del Reino de Arabia Saudita, que entrega esos alimentos para fortalecer y complementar la Merienda Escolar.

Agregó que mañana jueves 8 de enero se avanza con la entrega en los municipios y escuelas de Zelaya Central y Chontales, el viernes 9 en la Costa Caribe Norte y la zona especial de Alto Wangki y el día 10 que se conmemoran 19 años de paz y de grandes victorias, se hará entrega en Matagalpa, hasta concluir el 23 de enero en los distritos de Managua..

La compañera Mendy Arauz reconoció la participación, protagonismo y respaldo que las familias y comunidad educativa hacen de manera permanente con todos los programas sociales dentro de la educación.

Merienda Escolar en Nicaragua