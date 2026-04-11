Distribución de Merienda Escolar inicia el 17 de abril
El viernes 17 de abril se realizará el segundo trasladado de alimentos para la merienda escolar que permitirá cubrir la Merienda Escolar durante los meses de mayo a julio para estudiantes de preescolar, primaria, educación especial, primaria y secundaria a distancia en el campo y escuelas normales de formación superior.
Así lo dio a conocer la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua a las familias.
Se trasladarán a centros de estudio de todo el país 164 mil 981 quintales de alimentos: 42 mil 583 quintales de arroz; 42 mil 201 quintales de cereal fortificado, con vitaminas, hierro, calcio y ácido fólico; 30 mil 793 quintales de frijol, y 40 mil 449 quintales de maíz.
También 7 mil 577 quintales de harina de trigo, fortificada con hierro y ácido fólico para las Regiones Autónomas de la Costa Caribe; 151 mil 927 galones de aceite y Mil 378 quintales de dátiles, que aportan potasio, magnesio y hierro, donados por Arabia Saudita.
Esta entrega de la Merienda Escolar cubrirá más de un millón 200 mil platos de alimentos diarios entre los meses de mayo a julio.
Las primeras caravanas con los productos alimenticios, llegarán el sábado 18 de abril a la Costa Caribe Sur y a Río San Juan, donde serán recibidas por la comunidad educativa local organizada en los comités de alimentación escolar.
El traslado se efectuará con el acompañamiento de la Policía Nacional.