Día Mundial de la Vida Silvestre: MARENA rescata ejemplar de ocelote en Nueva Guinea

En una acción que coincide con la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó el exitoso rescate de un espécimen de Ocelote (Leopardus pardalis) en el municipio de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur.

Rescate exitoso de un Ocelote en el Día de la Vida Silvestre

De acuerdo con los informes de la delegación territorial, el felino fue capturado la madrugada de este martes 3 de marzo en una finca local, luego de ser detectado por los propietarios del inmueble mientras cazaba gallinas.

Ante el hallazgo, se activó de inmediato el protocolo de manejo de fauna silvestre para garantizar la integridad tanto del animal como de las familias de la zona.

Tras el rescate, el Ocelote fue trasladado para ser evaluado por especialistas del centro de rescate del Parque Zoológico Nacional.

Los expertos le realizarán un examen físico completo para descartar lesiones o enfermedades, evaluarán su comportamiento para asegurar que mantiene sus instintos naturales y una vez se confirme que el ejemplar goza de óptima salud, se procederá a su reintegración en un área protegida adecuada a su medio natural.

A través de estas acciones, el MARENA reafirma su compromiso con la protección y preservación de las especies que habitan en nuestros bosques.

La institución recuerda a la población la importancia de convivir de manera armoniosa con la vida silvestre y reportar cualquier encuentro similar a las autoridades correspondientes.

