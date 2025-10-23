Coordinadores y directores de medios sandinistas sostienen encuentro virtual con Grupo de Medios de China-CGTN

La tarde de este miércoles, Coordinadores y Directores de los Medios Sandinistas sostuvieron un encuentro virtual de intercambios y talleres con el Grupo de Medios de China-CGTN, en la Cancillería General de la República, en Managua.

Medios Sandinistas y China refuerzan lazos comunicacionales

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de los Medios de Comunicación y Ciudadanía transmitió el fraterno saludo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, al Presidente de China Xi Jinping, a los Compañeros del Partido Comunista de China, a su Gobierno y a su pueblo solidario.

Por parte del Grupo de Medios de China-CGTN en español participó la compañera Lin Yijia, quien habló sobre la serie “Más que cifras”.

La compañera Lin Yijia

“Es un programa para redes sociales. Hace menos de un año comenzamos a producir una nueva serie de videos de opinión; tiene una duración de entre 3 y 7 minutos, lo que los convierte en videos cortos ideales para redes sociales. La serie se centra en las historias que hay detrás de las cifras oficiales sobre el desarrollo de China, especialmente en aquellos temas que pueden interesar a nuestra audiencia hispanoamericana”, explicó Lin.

El compañero Daniel Edmundo, resaltó que estos encuentros tienen como objetivo desarrollar con más eficiencia el trabajo comunicacional en la defensa de la verdad.

Agregó “Compañeros y compañeras, seguimos desarrollando estos encuentros para el fortalecimiento de capacidades, encuentros para el aprendizaje y la actualización permanente, y para tener cada vez más conocimiento y desarrollar con más eficiencia el trabajo comunicacional en la defensa de la verdad verdadera de nuestros pueblos”.

Por su parte, el compañero Maurice Ortega Murillo, director de Canal 13, recordó la visita de Viva Canal 13 a los medios de China.

“Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Grupo de Medios de China por todas las gestiones que se han venido realizando para profundizar el intercambio, la colaboración y la alianza estratégica entre los medios nicaragüenses. Para nosotros estas capacitaciones, estos intercambios son muy importantes, así también la proyección de material audiovisual producido en China en los medios de comunicación sandinistas, como telenovelas, series, documentales y películas, que aporta muchísimo para que los nicaragüenses nos acerquemos, a través de la comunicación, a la historia de su país y a su vida cotidiana”, destacó Maurice.

En este importante encuentro también participaron el compañero Aaron Peralta, director de Canal 6; Celia Zamora, directora de Prensa Canal 8; Cro. Óscar Ortiz, codirector El 19 Digital Cra. Noelia Aráuz, corresponsal de la Agencia de Noticias Xinhua en Nicaragua.

Además, la compañera Guadalupe Padilla, de la Red de Jóvenes Comunicadores JS19J; Cro. Edwin Madrigal, coordinador de la Red de Jóvenes Comunicadores JS19J; Cro. Roberto Zúniga, Jefe de Prensa Canal 13; Cro. Camilo Rodríguez, de Plataformas Digitales JS19J; Cra. Dariela Falcón, corresponsal de CGTN en Español desde Nicaragua.

Igualmente, estuvieron conectados desde los distintos departamentos del país, todos los compañeros Comunicadores Sandinistas de Nicaragua Libre y Digna que desarrollan su labor desde: las Unidades de Victorias, desde la Juventud Sandinista con la Red de Jóvenes, desde las Instituciones del Buen Gobierno, las Alcaldías Sandinistas, desde las Universidades del Pueblo de Nicaragua y los Hermanos Corresponsales de los Medios Sandinistas.

