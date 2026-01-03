Ataque terrorista de EEUU contra Venezuela es una guerra contra los proyectos sociales del pueblo y su soberanía

El analista político nicaragüense, Xavier Díaz Lacayo expresó que Venezuela atraviesa un momento de tensión marcado por lo que describe como un “ataque terrorista” proveniente de Estados Unidos.

Desde sus perspectivas estas acciones tendrían como objetivo sembrar temor, ira, culpa y desesperación en la población, con el fin de debilitar la voluntad de un pueblo que ha construido su identidad a través de luchas históricas por la autodeterminación, la independencia y la soberanía.

Díaz Lacayo destacó que la revolución venezolana ha impulsado un modelo social que busca restituir derechos a minorías antes olvidadas, transformando la matriz social y devolviendo dignidad humana a sectores marginados.

En su análisis describió que ese ataque de los Estados Unidos no solo violenta la soberanía nacional, sino también la naturaleza de los argumentos cívicos con los que los venezolanos han decidido resolver sus conflictos internos y externos.

Díaz Lacayo subrayó que Venezuela, país determinado a transitar en paz, se ve hoy violentado por lo que califica como una “guerra” contra su proyecto social y político.

Para él, la resistencia del pueblo venezolano constituye un acto de dignidad frente a las presiones externas.