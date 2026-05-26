Media docena de nicas son arrestados en operativo contra minería ilegal en Costa Rica

Seis pinoleros, entre ellos una mujer, fueron detenidos este martes por agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica por estar vinculados a actividades de minería ilegal en el Cerro Conchuditas de Cutris, en la zona fronteriza con Nicaragua.

Pinoleros detenidos en Cutris por minería ilegal

La operación policial se realizó en un campamento clandestino utilizado para la extracción ilegal de oro, donde las autoridades localizaron aproximadamente 5 mil sacos con material empleado en el procesamiento del metal precioso.

Durante el operativo, los oficiales también desmantelaron un centro de procesamiento que contaba con 30 piletas activas utilizadas para la separación del oro.

Además, decomisaron bombas de agua, plantas eléctricas y diversas herramientas utilizadas en las labores mineras.

Según los informes, al momento del operativo, varios sujetos lograron huir hacia la montaña.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería debido a que se encontraban en condición migratoria irregular en territorio costarricense.

