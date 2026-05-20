Ejército realizará marcha y ejercicio de tiro en Mateare

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua informa a la población que mañana 21 de mayo de 2026, el Estado Mayor General realizará marcha patriótica y ejercicio de tiro con armas de infantería.

La marcha se realiza de las 6:00 a.m. a las 5:00 p.m., en los sectores de la Reserva Natural Península de Chiltepe, municipio de Mateare, departamento de Managua.

Por lo antes expuesto el Ejército de Nicaragua, avisa a pobladores de las comarcas Ildelfonso González, Los Cachorros, Miraflores, El Charco, El Paraíso, El Escobillal, El Rosario, y sectores aledaños a no alarmarse por el movimiento del personal militar y detonaciones.

Asimismo solicita atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes.

