Registran notable disminución en casos de dengue e influenza en el país

El Ministerio de Salud informó que en la semana que culminó el sábado 23 de mayo, en Nicaragua se registró una reducción significativa en el número de personas afectadas por el Dengue y la Influenza.

En el caso del Dengue, las autoridades sanitarias reportaron una importante disminución del 20% en comparación con el periodo anterior, registrándose un total de 51 personas diagnosticadas.

De igual manera, los indicadores de Influenza mostraron un comportamiento a la baja con una reducción del 3% en la incidencia de la enfermedad, contabilizando 30 casos confirmados durante la última semana.

Por otra parte, el informe detalla que los casos de Neumonía experimentaron un incremento del 3% con 1,405 personas afectadas, y en la Malaria, del 5%, con 64 casos registrados.

Asimismo, en el desglose semanal se captaron 12 casos de Chikungunya y se diagnosticaron tres casos aislados de Leptospirosis.

El sistema de salud pública mantiene activos todos los protocolos de atención, jornadas de fumigación y visitas casa a casa para continuar protegiendo la vida de las familias.

