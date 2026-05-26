Hombre de 69 años muere en accidente de camión de pasajeros en El Rama

El señor Eduardo Wilford Pérez Gómez, de 69 años, falleció de forma inmediata y dos personas resultaron con heridas y golpes cuando un camión de pasajeros se estrelló contra un árbol en la comunidad María Cristina, en El Rama, Caribe Sur.

Accidente El Rama: Camión choca contra árbol; 1 muerto, 2 heridos

Entre las golpeadas en el percance vial se encuentra la señora Sara Amelia Acuña, de 60 años, esposa del fallecido Eduardo Pérez, ambos originarios de la comarca El Pavón.

El otro lesionado es el señor Rosalío Duarte Zamorán, de la comarca El Castillo, quien junto a doña Sara Amelia fueron llevados por la Cruz Blanca al Hospital Carlos Roberto Huembes, en la comunidad La Esperanza, jurisdicción de El Rama.

El accidente sucedió a las 10 con 30 minutos de la mañana de este martes cuando el camión de pasajeros que se dirigía a la comunidad El Pavón, supuestamente perdió los frenos en una bajada de la comunidad San Agustín y fue a impactar contra el árbol.

Al lugar del accidente se presentaron agentes policiales para conocer quien conducía el camión de transporte colectivo y las causas precisas del accidente que cobró la vida de don Eduardo Pérez y dejó lesionadas a las otras dos personas.

