Camioneta mata a joven motorizado en carretera Río Blanco – Mulukukú

El motociclista Kener Rafael Torres Mendoza, de 23 años, murió la tarde de ayer lunes al ser impactado por la camioneta Toyota Hilux, con placas TM 137 manejada por Orlando Freddy Castillo Polanco, de 49 años.

La tragedia ocurrió en el sector conocido como “La Pedrera”, kilómetro 204 de la carretera Río Blanco-Mulukukú, en el municipio Bocana de Paiwas, donde el conductor de la camioneta invadió el carril contrario.

Producto del impacto, Kener Torres salió expulsado unos 10 metros cayendo en una huerta, en tanto su moto Génesis matrícula ES 47-439, quedó destruida.

Miembros de los bomberos llegaron al lugar para atender a la víctima, pero ya no tenía signos vitales, en tanto la camioneta se detuvo a un lado de la carretera con el lado frontal izquierdo totalmente dañado.

La policía investiga las circunstancias en que ocurrió la tragedia en tanto Orlando Castillo fue retenido para determinar su responsabilidad en la fatalidad.