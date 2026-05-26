Ola de calor deja siete muertos en Francia y rompe récords en Europa

La ola de calor que golpea a Europa occidental dejó al menos siete muertos en Francia, mientras Reino Unido, España y el territorio francés registran temperaturas inusuales para finales de mayo, con marcas que ya superan los 30 grados y, en algunas zonas españolas, los 38 grados.

Europa: 38°C en España, récords en UK y 7 muertos

La portavoz del Gobierno francés, Maud Brégeon, detalló este martes que dos personas murieron mientras practicaban deporte y otras cinco perdieron la vida por ahogamiento mientras se bañaban en distintos puntos del país.

En Francia, una de las víctimas falleció el domingo en París y otra el lunes en el área metropolitana de Lyon. El calor también puso bajo presión actividades deportivas como Roland Garros, donde el termómetro se volvió parte del partido en cada set.

La preocupación no queda ahí. Con temperaturas subiendo antes de lo habitual, también crece la atención sobre próximas competencias al aire libre, como el Tour de Francia, que se disputará en meses todavía más calientes.

El servicio meteorológico Météo-France informó que el pasado lunes se rompió un récord de temperatura para un mes de mayo y advirtió que el martes sería aún más caluroso.

Ocho departamentos del oeste francés —Finisterre, Morbihan, Mancha, Ille y Vilaine, Maine y Loira, Mayenne, Vendée y Loira Atlántico— entraron desde la medianoche en vigilancia naranja por canícula, una medida inédita para mayo.

En Reino Unido, el lunes pasó a la historia como el día de mayo más caluroso registrado. La temperatura más alta se marcó en Kew Gardens, al suroeste de Londres, donde el termómetro llegó a 34.8 grados centígrados.

Hasta ahora, el récord británico para mayo estaba en 32.8 grados, registrado en 1922 y 1944.

El feriado nacional llevó a miles de personas a playas del sur de Inglaterra y jardines urbanos. En varias zonas, el calor superó incluso al registrado en ciudades como El Cairo, Damasco o Lagos.

La Agencia para la Seguridad Sanitaria del Reino Unido colocó al país en alerta ámbar, el tercer nivel en una escala de cuatro. De momento, las autoridades británicas no reportaron fallecidos vinculados al golpe de calor o a otras circunstancias derivadas de las altas temperaturas.

España también enfrenta un episodio cálido con ambiente de pleno verano antes de tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología. Durante el fin de semana, puntos del Valle del Guadalquivir, como Sevilla capital y Andújar, superaron los 38 grados.

La Aemet señaló que buena parte del país registró temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

El calor se mantuvo lunes y martes, pero el escenario podría endurecerse desde el miércoles, cuando algunas zonas de Córdoba y Sevilla podrían acercarse a los 40 grados.

La evolución del fenómeno seguirá bajo vigilancia meteorológica en los tres países, especialmente por el impacto en la salud, los desplazamientos, las actividades deportivas y el riesgo asociado a baños en ríos, playas y otros espacios recreativos.